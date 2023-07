Il sindaco convoca un’assemblea pubblica per parlare del trasferimento del personale del Saut Bellosguardo

Il sindaco del comune di Bellosguardo, Giuseppe Parente, ha convocato per mercoledì, 5 luglio, un’assemblea pubblica a cui ha invitato tutti i cittadini a partecipare.

Al centro del dibattito, che si terrà presso l’aula consiliare del comune cilentano a partire dalle ore 18:00, la situazione relativa al servizio assistenziale di emergenza per il territorio, alla luce delle ultime disposizioni emanate dall’U.O.C. emergenza dell’Asl di Salerno.

Si tratta di disposizioni che comporteranno, a partire dal 7 luglio, il trasferimento del personale in servizio presso la Guardia Medica locale presso il Psaut di Capaccio Paestum dove tali unità andranno ad integrare il personale già presente specie per il periodo estivo.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato firmato dal dottor Domenico Violante, dirigente del settore Emergenza – Cot 118 dell’Asl Salerno.

I Comuni serviti dal Saut di Bellosguardo

Sono ben dieci i comuni delle aree interne del Cilento serviti dal Saut di Bellosguardo, ossia: Roccadaspide, Roscigno, Castel San Lorenzo, Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Sant’Angelo a Fasanella, Ottati, Castelcivita e Controne, paesi in cui i cittadini e gli amministratori, vista la carenza di personale sanitario pronto a fronteggiare le emergenze nonostante il periodo estivo comporti un aumento di presenze anche in queste aree, sono fortemente preoccupati e hanno già annunciato la ferma intenzione di voler far sentire la loro voce affinché si trovi una soluzione alternativa per far fronte alla carenza di personale sanitario.