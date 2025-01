Il saluto del Cilento al senatore Castiello, tra dolore e commozione

Sono stati tanti i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini che hanno scelto di omaggiare il senatore Francesco Castiello nel giorno delle esequie. Già dalla giornata di ieri diverse persone hanno portato un saluto presso la camera ardente, allestita presso l’aula consiliare del comune di Vallo della Lucania.

Oggi, per i funerali, la chiesa della Madonna delle Grazie ha visto ancora tantissime presenze. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato con commozione i valori del senatore Castiello, nella politica come nella vita di tutti i giorni, evidenziando il forte legame che ha sempre avuto con Vallo della Lucania e in particolare il Cilento.