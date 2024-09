Il salese Giuseppe De Rosa conferma la sua leadership nell’ultramaratona. Successo in Bolivia

Giuseppe De Rosa, l’ultramaratoneta salese, ha nuovamente riscritto la storia del circuito di Canal Aventure, consolidando la sua leadership per quest’anno. Il suo straordinario talento e la determinazione lo hanno portato a conquistare il quinto posto nella prestigiosa Ultra Bolivia Race, un traguardo che gli consente di convalidare il titolo mondiale.

Il successo di Giuseppe De Rosa

De Rosa è tra i pochi italiani ad aver completato con successo le impegnative ultramaratone in cinque continenti, un risultato che testimonia non solo la sua capacità fisica, ma anche la grande passione per questo sport estremo.

La Ultra Bolivia Race, un evento che si snoda attraverso paesaggi mozzafiato e sfide impegnative, ha visto l’atleta contendere con alcuni dei migliori atleti del mondo, e la sua prestazione è stata all’altezza di queste aspettative.

“Soddisfatto della gara,” ha dichiarato De Rosa, “ho partecipato a una competizione contesa con grandi atleti in un luogo meraviglioso della Bolivia. Sette tappe straordinarie su una distanza di 220 km, in cui ho portato con me la mia terra e la mia gente che da sempre mi sostiene e dà la forza per continuare a sognare. This is my life!”