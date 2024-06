Il valdianese Giuseppe De Rosa, unico italiano, conclude la Jungle Ultra

L’ultramara Giuseppe De Rosa ha concluso la difficile ultramaratona in Perù correndo per 36:26:00 nella fitta foresta amazzonica.

“E’ stata veramente dura, ma finire la gara è per me un grande traguardo“.

Con queste parole Giuseppe commenta la sua decima posizione nella Jungle Ultra, che lo ha impegnato in 230 km in 5 complicate tappe percorse tra fitta vegetazione, terreno scivoloso, attraversamenti di fiumi e rese ancor più complicate dal caldo soffocante e morsi di formiche e altri insetti.

Unico italiano su 36 partecipanti è arrivato fino alla fine senza mai mollare. Carattere e tenacia anche questa volta sono stati i segni distintivi dell’atleta valdianese che porta in alto il nome del Belpaese e del Vallo di Diano.