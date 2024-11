Il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento organizza 2 importanti iniziative rivolte agli studenti

Il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento organizza due importanti iniziative rivolte agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di promuovere la cultura finanziaria e la sensibilizzazione contro la violenza di genere. Novembre infatti è il mese dedicato a questi due importanti temi: l’educazione finanziaria e la lotta alla violenza sulle donne

Edufin: oggi per il tuo domani

Il 29 novembre in collaborazione con il Liceo Parmenide di Vallo della Lucania, si terrà il primo incontro dedicato al progetto Edufin: un progetto promosso dal Distretto Rotary 2101 e Finetica per le scuole della nostra regione. Il ciclo di incontri, pensati per avvicinare i giovani al mondo della finanza, offrirà l’opportunità di acquisire strumenti e conoscenze utili per gestire al meglio il proprio denaro e per richiamare il valore della cultura finanziaria come investimento per il benessere delle future generazioni. In questa occasione un team di esperti del settore si confronterà con le ragazze ed i ragazzi del Liceo Parmenide su temi come il valore del risparmio, i rischi e le opportunità dei mezzi di pagamenti alternativi al contante, la violenza economica, il credito ed i rischi del sovraindebitamento. Il primo appuntamento sarà dunque il 29 novembre, ore 11 Auditorium Diocesano Vallo della Lucania.

Contro la violenza di genere

Un impegno comune. Il 30 novembre il Teatro De Berardinis di Vallo della Lucania ospiterà un dibattito sulla violenza di genere, organizzato in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, il Centro Antiviolenza “Il Volo delle Farfalle” Piano di Zona S8 e il Comitato ASl Antiviolenza. All’incontro parteciperanno: Tiziana Cortiglia, Vicesindaco di Vallo della Lucania, Filomena Lamanna, Coordinatrice del CAV “Il Volo delle Farfalle”, Iolanda Molinaro, Assessore all’istruzione ed esperta legale di maltrattamenti di genere, Antonella Sica, Presidente del comitato ASL antiviolenza e Santina De Vita, presidente del Rotary Club Vallo della Lucania Cilento. Gli studenti avranno l’opportunità di porre domande e di confrontarsi con figure che sono in prima linea nella lotta alle violenze sulle donne. L’incontro sarà arricchito da performance artistiche a cura dell’Istituto Musicale Goitre, dell’ASD Serenity Dance e dell’attrice Lidia Ametrano. Appuntamento il 30 novembre, ore 10,30 Teatro De Berardinis Vallo della Lucania.

Un impegno per il futuro

Con queste iniziative, il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento conferma il proprio impegno nel promuovere la crescita culturale e la consapevolezza dei giovani. Attraverso il dialogo e la formazione, si vuole contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di affrontare le sfide del presente e del futuro.