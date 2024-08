Il regalo di Ferragosto più bello per Michela: mamma a 45 anni dopo 14 anni ed otto fecondazioni assistite fallite

Grande gioia per la famiglia di Parisi Michela di anni 45 casalinga e di Giunto Vincenzo di anni 49, operaio residenti a Salerno per la nascita del piccolo Ferdinando. Era da oltre 14 anni che cercavano disperatamente di avere un bambino, consultando diversi Centri di Sterilita’ e dopo aver praticato 8 tentativi di fecondazione assistita tutti falliti. Michela era stata sottoposta ad un intervento di asportazione di miomi per via laparoscopica ed ad una metroplastica ampliativa per via isteroscopica.

Alla fine la paziente si rivolse al dottore Raffaele Petta che la sottopose ad un nuovo percorso di fecondazione assistita e con sua massima incredulita’ alla fine del trattamento apprese di essere in gravidanza. La gravidanza era ad alto rischio, per l’eta’ della paziente , per i pregressi interventi sull’utero e per una improvvisa dilatazione ed accorciamento del collo uterino con rischio di rottura delle membrane ed aborto.

Tra gioia e incredulità

Alla 13° settimana fu deciso di sottoporre Michela ad intervento di cerchiaggio del collo dell’uetro secondo la tecnica di Shirodkar. Trattandosi di gravidanza ad alto rischio, la gestante fu sottoposta dal dottore Raffaele Petta a controlli clinici ravvicinati con esecuzione di ecografie seriate, ecoflussimetrie ed intensiva sorveglianza del benessere fetale.

La paziente fu ricoverata a 37 settimane di gravidanza per la rottura prematura delle membrane presso il Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni di Avellino diretto dalla dr.ssa Annamaria Malzoni . Dopo attenti monitoraggi del benessere fetale il 2 agosto si decise di far partorire Michela. Il parto fu eseguito dalla dr.ssa Annamaria Malzoni con il dr. Gianmarco Miele e l’ostetrica Anna Pepe on l’infermiera Marina Loria.

L’anestesia fu condotta dalla dr.ssa Ida Oppido. Alle ore 9,50 nasceva il piccolo Ferdinando con un peso di kg.3,320 affidato alle cure del dr. Angelo Izzo, Primario del Nido della Malzoni coadiuvato dalla puericoltrice Vittoria Elia.

La gioia di Michela

“ Voglio rivolgere il ringraziamento a tutta l’Equipe della Clinica Malzoni per quanto ha fatto per il piccolo Ferdinando e per me, rendendo questo Ferragosto il piu’ bello di sempre “ afferma la signora Michela .