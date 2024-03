Mamma a 51 anni: il parto alla Clinica Malzoni

Dopo oltre un decennio di tentativi e speranze, la famiglia di Anna Sposito, 51 anni, e Salvatore Palma, residenti nella provincia di Napoli, è stata benedetta con la nascita del piccolo Emanuele.

Un percorso lungo e difficile

La coppia ha trascorso più di 15 anni cercando di avere un bambino, consultando diversi centri di ginecologia in Italia. La svolta è arrivata quando si sono affidati al dottor Raffaele Petta, che dopo diverse terapie ha dato loro la notizia tanto attesa: Anna era incinta.

Gravidanza a rischio

Nonostante la gravidanza fosse ad alto rischio a causa dell’età avanzata di Anna e dei suoi problemi di ipertensione, è stata seguita attentamente dal dottor Petta con l’ausilio delle più moderne tecnologie.

Momenti critici

A 34 settimane di gestazione, la situazione si è aggravata a causa di uno stato di preeclampsia. La signora Anna è stata ricoverata presso il Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni di Avellino, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni.

Il Taglio cesareo

Il 22 marzo, è stato deciso di procedere con un taglio cesareo, eseguito dal dottor Lucio De Vito e dal dottor Petta, con l’assistenza dell’ostetrica Anna Pepe e del team infermieristico della sala operatoria.

La nascita di Emanuele

Alle ore 10:45, è nato il piccolo Emanuele, con un peso di 3,150 kg, affidato alle cure del neonatologo dottor Antonio Criscuolo e della puericultrice Vittoria Elia.

“Voglio rivolgere il ringraziamento a tutta l’Equipe della Clinica Malzoni per quanto ha fatto per il piccolo Emanuele e per me, rendendo questa Pasqua la più bella di sempre,” afferma la signora Anna con gratitudine.