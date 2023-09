Il punto sulla Serie D. Gelbison e Santa Maria chiamate al riscatto

Sarà un’altra domenica di calcio per le squadre cilentane impegnate nel campionato di serie D. La Gelbison e il Santa Maria sognano di regalare la prima gioia dopo le prime delusioni della stagione. Sarà una giornata emozionante e faticosa, come tutte quella che coinvolgeranno il girone H, un vero girone di fuoco, che già ha offerto i primi spettacoli e le prime feste di sport.

La Gelbison ospiterà domenica il Casarano

La Gelbison si sta preparando alla prossima sfida casalinga contro il Casarano. Intanto mister Monticciolo ha ricevuto un altro regalo dalla società che si è assicurata il cartellino del centrocampista Mario Coppola, che vanta ben 240 presenze tra i professionisti. Domenica alle ore 15 i Vallesi sono chiamati a riscattare la sconfitta di Altamura, dove la prestazione di squadra è stata buona e la sconfitta è maturata come la conseguenza di errori individuali. Potrete vedere gli highlights del match nella prossima edizione del tg sport lunedì prossimo. Al Guariglia non saranno ammessi cali di concentrazione. Una reazione è richiesta in quanto a Vallo della Lucania si respira già aria di crisi, infatti, il ds Pascucci ha lasciato il club. Solo una vittoria potrebbe scacciare i fantasmi e rilanciare immediatamente i sogni di promozione. Tuttavia, dall’altro ci si trovarà di fronte un Casarano che ha esordito, come la Gelbison, con una sconfitta e che farà di tutto per togliere punti agli uomini di Monticciolo.

Il Santa Maria sarà di scena a Barletta

Il Santa Maria dovrà andare a Barletta per fare risultato, anche in questo caso la voglia di riscatto è tanta dopo le sconfitte di coppa Italia e di campionato. Non si tratta di un’impresa facile, in quanto il Barletta è una compagine attrezzatissima e ben guidata, con uno stadio animato da una tifoseria caldissima. Allo Stadìo Puttili, domenica, sono previste all’incirca 5 mila unità. Mister Ferullo parlerà domani in conferenza stampa e allora si potranno valutare in modo maggiormente chiaro le sue idee di formazione. Il mister giallorosso potrebbe cambiare qualche effettivo nel reparto offensivo, viste le difficoltà è in zona goal.