Serie D: Gelbison ko all’esordio ad Altamura

Nel ritorno della Gelbison in Serie D, il debutto non è stato quello sperato. La squadra cilentana ha subito una bruciante sconfitta sul campo del Team Altamura, che ha sfruttato al massimo un buon primo tempo. La squadra murgiana ha messo a segno due reti decisive, mentre la Gelbison ha giocato una buona ripresa, con un gol di Camilleri, ma non è riuscita a pareggiare, tornando a casa a mani vuote.

Partenza Sprint dell’Altamura

L’Altamura ha iniziato la partita con il piede sull’acceleratore e ha sfiorato il gol dopo pochi secondi, con la traversa che ha salvato Cirillo. Tuttavia, al minuto 18, è il tiro cross di Loiodice a sbloccare il risultato, mettendo la Gelbison in difficoltà. Al 40′, Lattanzio ha segnato il secondo gol con una pregevole conclusione che ha colpito l’incrocio.

Il Primo Tempo si chiude sul 2-0 per l’Altamura

Il primo tempo si è chiuso con l’Altamura in vantaggio per 2-0.

Nella ripresa, la Gelbison è apparsa più determinata e, al quarto d’ora, Camilleri ha accorciato le distanze.

La rete ha dato nuova energia ai cilentani, che hanno cercato il pareggio fino al triplice fischio, arrivato dopo 5 minuti di recupero. Tuttavia, il risultato non è cambiato e il Team Altamura ha vinto la partita, portandosi a casa i tre punti.