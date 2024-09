Il progetto Gelbison Woman: sport, inclusione e diritti sociali protagonisti del derby

Domenica scorsa, presso lo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento, si è svolto il derby tra la Gelbison Woman e la Salernitana 1919 W, un evento sportivo che è andato ben oltre i confini del calcio giocato sul campo.

Un momento di crescita, oltreché una tappa significativa per il progetto Gelbison Woman, che è nato con l’obiettivo di affiancare all’attività sportiva la promozione dell’inclusione e dei diritti sociali.

L’iniziativa

In occasione dell’incontro, infatti, sono stati ospitati i ragazzi della Salernitana for Special e della cooperativa sociale Il Villaggio di Esteban. L’iniziativa, portata avanti dalla società rossoblu e dalla presidente Filomena Merola è stata sia momento di confronto che un’occasione preziosa per sottolineare l’importanza dello sport come veicolo di integrazione sociale, aprendo un dialogo diretto con il territorio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai responsabili del progetto per il loro impegno, con la promessa di ulteriori collaborazioni future. L’inclusione, ancora una volta, ha trovato un campo fertile nel calcio.