Il Premio Internazionale Rosemary Manilia celebra l’amore e la forza della vita a Montesano Sulla Marcellana

I preparativi per la terza edizione del prestigioso Premio Internazionale Rosemary Manilia sono in corso e l’evento si terrà il prossimo 18 aprile 2023 alla frazione Scalo di Montesano Sulla Marcellana. L’occasione vedrà la presenza di autorevoli personalità del mondo del giornalismo e della comunicazione, della politica e soprattutto della pasticceria.

L’evento

Si tratta di una serata che esalterà le eccellenze del territorio, dedicata alla giovane e talentuosa scrittrice Rosemary Manilia, prematuramente scomparsa nel febbraio 2020, all’età di 16 anni, a causa di una malattia che l’aveva colpita in tenera età.

La terza edizione del premio sarà dedicata all’amore e alla forza della vita, un tema che incarna lo spirito con cui i genitori di Rosemary, Rosita e Giuseppe, stanno portando avanti il progetto “Rosemary Giovani”. Tale iniziativa ha offerto la possibilità ad alcuni studenti del comprensorio di seguire un corso di alta pasticceria con la sapiente guida del maestro pasticciere Giuseppe Manilia. Il progetto “Rosemary Giovani” è anche un percorso di solidarietà e condivisione con iniziative a favore della struttura ospedaliera del Santobono-Pausilipon di Napoli, con cui Rosemary aveva un rapporto speciale.

Alla giornata, presente anche il noto maestro di pasticceria, Iginio Massari

La grande comunità del mondo dell’alta pasticceria, guidata dal Maestro Iginio Massari, considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo, sarà al fianco della famiglia Manilia anche quest’anno per aggiungere un altro tassello ai “sogni di Rosemary”. Questa edizione del premio sarà caratterizzata dalla presenza di grandi ospiti e grandi sorprese. Tra gli invitati, ci saranno la nota giornalista Maria Luisa Cocozza, del Tg5 e il giornalista e curatore della rubrica Tg2 Eat Parade, Bruno Gambacorta.

La conferenza stampa che presenterà tutti i dettagli dell’evento si terrà il 27 marzo alle ore 17.00 presso la saletta della Maison Manilia in via Cesare Battisti 24, a Montesano Scalo, Salerno. Il premio sarà un’occasione per celebrare le eccellenze del territorio e ricordare Rosemary Manilia, una giovane scrittrice che ha lasciato un segno profondo nel mondo della pasticceria e della letteratura.