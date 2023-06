Il Prefetto di Salerno conferisce l’onorificenza di Commendatore all’eccellenza accademica al Rettore Matteo Lorito

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha consegnato questa mattina, presso la “sala ovale” del Palazzo di Governo, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” al Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il professore Matteo Lorito.

Il riconoscimento

Questo prestigioso riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica mediante decreto del 27 dicembre 2022, rappresenta l’apice della carriera professionale del Prof. Lorito, che assume la posizione di Rettore di una delle università più antiche e rinomate del nostro Paese dal 1 novembre 2020.

Il Prof. Lorito ha conseguito la laurea in Biologia cum laude nel 1988, e la sua carriera accademica ha avuto inizio nel 1989 come borsista presso il CNR. Nel 2006 è stato nominato professore ordinario di Patologia Vegetale presso l’Università “Federico II”, successivamente ha ricoperto numerosi ruoli di gestione, tra cui Direttore del Dipartimento di arboricoltura, botanica e patologia vegetale, Presidente della Scuola di dottorato di ricerca in scienze agrarie e agroalimentari, Presidente dei corsi di laurea in Scienze agrarie, forestali e ambientali, Presidente designato della Scuola di agraria e veterinaria e infine Componente eletto del Senato Accademico.

Un’onorificenza alla carriera per la dedizione civica e sociale

Il Prof. Lorito è autore di una prolifica attività scientifica che si è concentrata sullo studio delle interazioni tra pianta, ambiente e micro/macrorganismi, nonché sulla ricerca genetica/biotecnologica di base, fino all’applicazione pratica finalizzata a migliorare la qualità, la quantità e la sostenibilità della produzione agricola. Ha lavorato e insegnato in molti altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti d’America, il Canada, la Costa Rica, l’Honduras, la Cina, l’Argentina, l’Austria, la Slovacchia, Cuba, la Libia, la Grecia, la Spagna, la Svizzera e il Brasile, diffondendo le tecnologie sviluppate dal suo gruppo di ricerca.

Durante la cerimonia, il Prefetto ha sottolineato l’importanza e la solennità dell’onorificenza conferita, elogiando il Prof. Lorito per la sua straordinaria dedizione civica e sociale e offrendo un importante esempio non solo per la società della provincia, ma anche per l’impegno profuso nella cura dei giovani studenti e nella divulgazione della cultura accademica.

A margine della sua presenza, il Rettore ha parlato anche della sua passione per il calcio, esprimendo la sua felicità per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli e complimentandosi per la salvezza della Salernitana.