Azienda Consortile Speciale: il Terzo settore scrive al Prefetto di Salerno Francesco Russo

L’Azienda Consortile Speciale non trova pace. Prima i nomi da far sedere sulle prestigiose poltrone di comando, poi la carenza dei servizi rivolti proprio al terzo settore. E’ di queste ore la lettera-appello che le realtà ebolitane del Terzo Settore inviano al Prefetto di Salerno Francesco Russo.

Un appello accorato attraverso cui si chiede di accendere i riflettori sulle sorti dell’Azienda Consortile Speciale e che è stata indirizzata anche a tutti gli amministratori dei Comuni del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 e ai rispettivi Sindaci:

Apprendiamo in questi giorni la notizia di un’ulteriore battuta di arresto del processo di costituzione dell’Azienda Consortile Speciale per le vicende amministrative che hanno interessato il Comune di Serre. Pertanto, pur nel rispetto dei Vostri poteri e delle Vostre prerogative, riteniamo opportuno sollecitare le S.V. a non sottovalutare le prevalenti ragioni sociali e non che interessano la costituzione della suddetta Azienda quali:

– le vicissitudini legate alla gestione dei servizi sociali nell’Ambito S3 ex S5 avevano spinto gli otto comuni ad individuare nell’azienda speciale consortile la modalità di gestione più idonea per i servizi sociali;

– già la Regione Campania con il Piano sociale regionale 2019-2021, attualmente vigente, ha incentivato gli Ambiti Territoriali ad adottare forme associative o di gestione diverse dalla convenzione ex art. 30 del TUEL dotate di personalità giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio al fine di migliorare la qualità dei servizi sociali ed assicurarne la continuità;

– la mancata costituzione dell’Azienda Consortile Speciale nei tempi necessari pregiudicherebbe la normale erogazione dei servizi sociali a discapito di un tessuto sociale già provato dagli effetti della passata pandemia e dell’attuale congiuntura economica sfavorevole;

– accumulo di ritardi nella presentazione della programmazione sociale con rischio di commissariamento da parte della Regione Campania;

– perdita della premialità prevista dalla Delibera della Giunta regionale della Campania n. 628 del 28/12/2021 con la quale venivano destinare parte delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali pari a circa €. 70.000 ad Ambito;

– inadempimento del termine del 28 febbraio utile per l’inserimento sul sistema SIOSS dei dati relativi al personale dell’anno precedente e delle previsioni dell’anno corrente (adempimento importante per consentire l’erogazione dei contributi per le assunzioni degli assistenti sociali).

Per queste ragioni, ci appelliamo alle S.V. affinché il Comune di Serre, in persona del Commissario Prefettizio dott. Roberto Amantea, possa dare seguito all’iter già intrapreso garantendo la conseguente stipula degli atti formali per la costituzione dell’Azienda Consortile Speciale nei termini già stabiliti e senza ulteriori ritardi, che come sopra esposto produrrebbero inefficienze e disservizi notevoli ai cittadini dell’intero ambito sociale.