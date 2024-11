Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni protagonista a Oslo

Grande successo è stato riscosso ad Oslo (Norvegia) dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nell’ambito della settimana della cucina italiana nel mondo, promossa dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in tutte le sedi di rappresentanza italiana all’estero.

Quest’anno la regione prescelta dall’Ambasciata Italiana a Oslo è stata la Campania che, con la presenza dell’Assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, ha rappresentato le eccellenze enogastronomiche campane.

Successo per il Parco Nazionale del Cilento

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comunità emblematica della Dieta Mediterranea, che già nel 2019 aveva sottoscritto rapporti di gemellaggio con un Parco Norvegese (Parco delle Balene), ha allestito una mostra fotografica nell’Istituto di Cultura Italiana a Oslo che promuove i luoghi suggestivi dell’Area Protetta e rimarrà in esposizione fino a gennaio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Parco Giuseppe Coccorullo e dal Direttore Romano Gregorio, per il successo riscosso e per il grande interesse mostrato dai partecipanti verso il territorio protetto e le sue straordinarie bellezze. “Un ringraziamento particolare – dichiara il Presidente Coccorullo – all’Ambasciatore Stefano Nicoletti e alla Dottoressa Raffaella Giampaola Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana ad Oslo, per l’ospitalità e l’organizzazione dell’evento”.