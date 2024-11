Dalla Campania alla Norvegia: la cipolla di Vatolla ambasciatrice del gusto mediterraneo

La cipolla di Vatolla, gioiello gastronomico del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si appresta a conquistare i palati norvegesi. In occasione della Settimana della Cucina Italiana 2024 l’Associazione cipolla di Vatolla parteciperà alla rassegna dedicata alla promozione delle produzioni enogastronomiche della Campania, promossa dall’Ambasciata Italiana ad Oslo, in collaborazione con la Regione Campania e le Istituzioni del Sistema Italia presenti in Norvegia. Nello specifico il focus riguarderà le aree del Sannio, del Cilento e la Dieta Mediterranea.

La cipolla rappresenta un alimento ricco di proprietà interessanti dal punto di vista nutrizionale. La ricerca scientifica ha rivelato molteplici e ottimi benefici per la salute umana, correlati al consumo di cipolla. In particolare, si tratta di un alimento anti-ossidate, anti-infiammatorio, anti-tumorale, anti-diabete, un protettore cardiovascolare, un diuretico naturale, inoltre rafforza la cute e i capelli.

Le dichiarazioni

“Siamo davvero orgogliosi di poter rappresentare il nostro splendido territorio e ringraziamo per questa grande opportunità: la Regione Campania per averci selezionato e la Camera di Commercio di Salerno che, con il suo sostegno, ha reso possibile la nostra partecipazione.” – fanno sapere dall’associazione.

Un’occasione unica per far conoscere al mondo un prodotto che racchiude in sé la storia e la tradizione di un territorio ricco di fascino.