L’associazione Cipolla di Vatolla lancia il primo contest fotografico: ecco come partecipare

L’Associazione Cipolla di Vatolla è entusiasta di annunciare la prima edizione del concorso fotografico, un evento che segna un decennio di storia per la nostra comunità. L’obiettivo di questa gara è catturare il miglior scatto sociale che racconti la magia della Festa della Cipolla. Non ci sono limiti se non quelli della vostra fantasia. Attraverso una fotografia scattata con qualsiasi strumento, avete la possibilità di esprimere un concetto o un’emozione legati a questo straordinario evento.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni, senza alcuna distinzione di sesso, religione o cittadinanza. Nel caso di partecipanti minorenni, è necessaria l’autorizzazione dei genitori o dei rappresentanti legali.

I premi da non perdere

Il terzo classificato riceverà in premio due trecce di cipolle, al secondo andranno quattro trecce, mentre il primo classificato si aggiudicherà un fantastico buono per un fine settimana per due persone presso l’agriturismo “Il Vecchio Casale” di Vatolla.

Come partecipare

Dal momento della pubblicazione del regolamento fino alle 23.59 del 13 agosto 2023 (farà fede l’orario di ricezione della foto), gli aspiranti fotografi potranno inviare le proprie immagini alla pagina social “La Cipolla di Vatolla”. Tutte le fotografie ricevute, previa una breve selezione per escludere quelle che mancano di buon senso, saranno pubblicate su un post dedicato nelle prime ore del 14 agosto. A partire da quella data, avrete tempo fino alle 23.59 del 19 agosto per votare la vostra foto preferita. La fotografia che otterrà il maggior numero di reazioni sarà la vincitrice.

Una specifica importante: i “mi piace” e le reazioni dei partecipanti che non seguono la nostra pagina principale non saranno conteggiati. Tuttavia, ogni sforzo per incoraggiare voti e reazioni alle vostre foto sarà benvenuto e valido. Solo i “mi piace” e le reazioni alle foto pubblicate sulla nostra pagina ufficiale saranno presi in considerazione.

La premiazione

La cerimonia di premiazione avrà luogo durante la serata conclusiva della Festa della Cipolla 2023 presso il salotto culturale. Non mancate, perché sarà un momento indimenticabile per celebrare la bellezza delle vostre fotografie e il legame speciale che abbiamo con la nostra amata Cipolla di Vatolla.