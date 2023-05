Il Movimento 5 Stelle di Salerno: “Esondazione fiume Mercatello, un evento annunciato”

L’esondazione del fiume Mercatello, avvenuta di recente, è stata un evento annunciato. Infatti, da tempo si chiedeva la manutenzione degli argini del rio cittadino, evidenziando lo stato di emergenza in cui versano tutti i fiumi di Salerno. Tutto quello che è accaduto poteva e doveva essere evitato se solo la città fosse amministrata da persone in grado di programmare e progettare l’ordinario.

La manutenzione ordinaria diventa straordinaria

In una città in cui l’ordinaria manutenzione diventa straordinaria, innanzi a eventi del genere, si ha il dovere politico e civico di chiedere al sindaco una presa d’atto della sua responsabilità. Questa amministrazione continua a dipingere Salerno come una città europea e turistica, eppure non riesce a garantire la manutenzione ordinaria del verde, della rete urbana, della rete fognaria, della rete torrentizia. I costi di interventi straordinari sono molto più elevati di quelli occorrenti per una seria programmazione ordinaria, ma sicuramente questa chiederebbe il ricorso a procedure di evidenza pubblica che nel caso emergenziale possono essere facilmente bypassate.

Il Movimento 5 Stelle chiede azioni immediate

Il Comune di Salerno deve e non può più procrastinare manutenzioni, analisi, controlli e azioni concrete per tutelare ambiente e soprattutto sicurezza e incolumità dei propri cittadini. Le aste fluviali, le tubature, caditoie e tombini non devono essere soggetti a controlli, pulizia e interventi superficiali e sporadici. Il Movimento 5 Stelle a Salerno chiede azioni immediate per la tutela della sicurezza dei salernitani e che vengano date risposte già dalla prossima settimana perché non sarà l’arrivo dell’estate a scacciare le bufere e ad eliminare il pantano in cui è finita questa amministrazione comunale.

La totale assenza di programmazione da parte dell’amministrazione cittadina

La totale assenza di programmazione da parte dell’amministrazione cittadina è stata evidenziata da anni di proclami di attenzione e impegno mai concretizzati. Purtroppo, è bastato un giorno di pioggia per creare disagi e danni per gli abitanti. Il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Campania chiede con la massima urgenza la manutenzione degli argini e un cambio di passo a tutela della sicurezza dei salernitani, perché quanto accaduto non si ripeta.