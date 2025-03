Il Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula tra le scuole più premiate d’Italia a “I Colloqui Fiorentini”

Il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula è tra le scuole più premiate d’Italia alla XXIV edizione de “I Colloqui Fiorentini” che si è svolta a Firenze dal 27 Febbraio all’1 Marzo.

Liceo più premiato

Il Liceo di Padula ha fatto incetta di riconoscimenti conquistando ben 3 premi su 6 nella sezione “Arte”: il Primo e il Terzo Posto nella classifica generale e una Menzione d’Onore, confermando, anzi, migliorando i risultati dello scorso anno (primo posto nella sezione “Arte” e menzione d’onore nella sezione “Narrativa”). Pier Paolo Pasolini è stato l’autore protagonista dell’edizione appena conclusa che ha visto la partecipazione di circa 3mila alunni e docenti da tutta Italia.

Ben 55 alunni delle classi 4A, 5A, 4B, 5B, 4C, 5C, 5D, 5F, 3Q, 4Q del Liceo “Pisacane” di Padula hanno partecipato all’evento, dedicandosi, già dall’inizio dell’Anno Scolastico, alla lettura attenta delle opere di Pasolini. “Io sono pieno di una domanda a cui non so rispondere” il focus di questa edizione.

Tutti gli alunni hanno realizzato, in gruppo, le tesine. Alcuni di loro si sono cimentati anche nella realizzazione degli elaborati artistici.

A guidare gli alunni, i docenti del Dipartimento Umanistico: Alessandra Bossone, Pierpaolo Fasano, Maria Carla Gallo, Marianna Nunziata, Vincenzo Maria Pinto.

A giudicare le opere artistiche, la Giuria presieduta dal prof. Niccolò Niccolai, già docente di liceo artistico e Accademico delle arti e del disegno.

Le premiazioni

A trionfare è stata l’opera “L’ILLUSIONE DEL MONDO”, realizzata dall’alunna Michela Radesca della classe IV B (indirizzo Tradizionale). L’opera è stata premiata “poiché mette l’osservatore in duplice contatto con l’opera, rivelando il moto delle idee più profonde dell’autore, svelando, con una maestria di alto livello, le conoscenze dell’autore”.

Terza classificata l’opera fotografica “UNA FLEBILE SPERANZA”, realizzata dagli alunni Giusy Casalnuovo, Emanuele Lasalvia e Ciro Paciello della classe V C (indirizzo Scienze Applicate), premiata “per l’ottima fattura delle foto, fondendo componenti politiche, religiose e culturali; la luce rimanda alle opere del pittore statunitense Hopper”.

Menzione d’onore per l’opera IL GIOCO DELLA VITA, realizzata dagli alunni Cristian Dong, Luigi Grottola, Vittorio Isoldi, Mario Longobucco e Gianmichele Peccheneda della classe IV C (indirizzo Scienze Applicate), per l’originalità della creazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Marilena Viggiano, che ha commentato: “Complimenti ai vincitori e a tutti gli alunni che, non solo hanno colto l’essenza del pensiero di Pasolini, ma lo hanno saputo tradurre e rappresentare in modo originale e creativo. Ci avete fatto battere forte il cuore”

Il “Pisacane” di Padula entra di diritto nella storia de “I Colloqui Fiorentini” con ben 5 riconoscimenti in appena due anni.