Il gruppo musicale cileno “Inti-Illimani” presenta il tour mondiale a San Giovanni a Piro con un concerto gratuito

Il 26 maggio gli Inti-Illimani, celebre gruppo musicale cileno, si esibiranno in un concerto gratuito nel borgo di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

L’evento si terrà in piazza Giovanni Paolo II e farà parte del tour AGUA World Tour, prodotto dalla IMARTS, che partirà proprio dall’Italia e si snoderà in numerose città del Bel Paese. La band cilena si esibirà insieme al cantautore e musicista italiano Giulio Wilson, che ha già collaborato con loro lo scorso anno, in una tournée dal forte valore civile e politico.

Il focus del gruppo

Il duo Inti-Illimani e Giulio Wilson affronteranno, attraverso la loro musica, tematiche importanti come il cambiamento climatico, la tutela dell’ambiente, la difesa dei valori umani e l’impegno politico. La loro proposta musicale inedita prevede l’unione delle sonorità tipiche della musica cilena con le parole e i suoni di Giulio Wilson, artista originale e ricercato.

Le città italiane del tour

La tournée toccherà numerose città italiane, tra cui Genova, Roma, Senigallia, Torino, Bologna, Milano, Mantova, Padova e Firenze, per poi spostarsi in Spagna, con tappe a Madrid e Barcellona. L’atteso appuntamento di San Giovanni a Piro è ospitato dal Comune e si preannuncia come un’occasione imperdibile per la popolazione locale e per gli appassionati di musica, in quanto si tratta della prima volta in cui il celebre gruppo musicale si esibirà in quel territorio.

La nascita del gruppo

Gli Inti-Illimani nascono a Santiago del Cile nel 1967 come gruppo di giovani studenti universitari e si inseriscono nel movimento della “Nuova Canzone Cilena”, che si sviluppa tra il 1965 e il 1973. La loro carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, che li hanno portati a raggiungere i primi posti delle classifiche italiane e a collezionare numerosi dischi d’oro e di platino.

Il gruppo ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha suonato sui palchi più rinomati, collaborando con grandi nomi della musica come Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel e Tracy Chapman.

Giulio Wilson, invece, è un cantautore e musicista italiano che si contraddistingue per uno stile originale e demodé. Ha già collaborato con gli Inti-Illimani lo scorso anno, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Insieme al celebre gruppo cileno, si propone di diffondere un messaggio di impegno civile e politico attraverso la loro musica.

L’evento di San Giovanni a Piro si preannuncia come un’occasione unica per assistere ad un grande concerto gratuito e per entrare in contatto con le tematiche sociali e civili affrontate dai due artisti. La band cilena e Giulio Wilson saranno protagonisti di una serata indimenticabile, in cui la musica diventerà strumento di lotta per i diritti, di difesa della democrazia e di rivoluzione.