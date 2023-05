“Lago Music Fest” a Castellabate: il festival dedicato agli artisti musicali del territorio fa il suo esordio

La neonata “Pro Loco Lago” mette in scena la sua prima manifestazione per il territorio. A Castellabate, in Piazza Madre Teresa di Calcutta della frazione Lago, il 27 maggio alle ore 18, ci sarà l’appuntamento con il “Lago Music Fest”. I protagonisti saranno gli artisti musicali del territorio.

Il programma

La musica sarà la colonna portante della manifestazione. Sul palco, si alterneranno tutti i talenti del Comune, in un viaggio che toccherà vari generi. Dal blues, all’hip-pop, passando per il rock, il funk e l’indie. Gli artisti che animeranno la piazza saranno: “Assumma Sound”, “IPRM”, “I dolori del giovane Walter”, “Puccio Chiariello”, “Joe Chiariello blues trio”, Antunzmask feat Flora.

Essi rappresentano le tante diverse identità musicali di Castellabate. Ovviamente, non mancherà lo spazio dedicato al buon cibo con la presenza di stand gastronomici che faranno assaporare le tipicità locali in una serata da vivere all’insegna del pieno intrattenimento. Vi sarà l’opportunità anche di aggiudicarsi un Iphone 14, partecipando alla lotteria gratuita che premierà un solo vincitore.

“Vogliamo valorizzare il territorio”

Per la “Pro Loco Lago” è un esordio importante. “La nostra volontà è quella di convogliare la comunità attorno ad un unico obiettivo che è la valorizzazione del nostro territorio”, spiega la Presidente, AnnaLucia Russo. “La prima manifestazione sarà di carattere artistico-culturale e per iniziare abbiamo voluto artisti del nostro Comune, artisti del Cilento che coinvolgeranno gli spettatori. Lago music Fest sarà da apri pista per altre iniziative che avranno come fine, il fare emergere le bellezze della nostra Castellabate in tutte le sue differenti sfaccettature”.

Anche Luigi Guariglia, Vice Presidente della Pro Loco. ha sottolineato come si tratti solamente di un punto di partenza: “Abbiamo intenzione di portare avanti il format di Lago Music Fest cercando di creare un evento che sia duraturo nel tempo, che si immedesimi con la realtà locale e che sia, nel tempo, una vetrina per tanti artisti emergenti”.