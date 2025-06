Il gruppo cilentano Sunaria sceglie Perito per il nuovo videoclip “La ballata re lo tiempo nuovo”

Il borgo di Ostigliano, affascinante frazione del comune di Perito, ha fatto da scenografia al nuovo videoclip del gruppo musicale cilentano Sunaria, intitolato La ballata re lo tiempo nuovo. Un brano intenso, composto da Nadia De Marco e musicato da Fabrizio Agresti, fondatori della formazione, che affonda le radici nella tradizione musicale e nella memoria storica del Cilento.

Ecco perchè Ostigliano

Il centro storico di Ostigliano, dominato dall’antico palazzo marchesale – oggi di proprietà comunale – è stato attraversato dalle sonorità evocative del gruppo. Una scelta tutt’altro che casuale: proprio Perito fu teatro di importanti eventi legati ai Moti del Cilento del 1828, tra cui le vicende dei noti fratelli Capozzoli, simbolo di ribellione e dignità popolare.

Accanto ai fondatori, la formazione si arricchisce della collaborazione di musicisti cilentani di grande esperienza e notorietà: Franco Valente, Emilio Orrico, Tony Cerbone, Biagio Fierro, Mimmo Ceraso e Carmine Del Regno.

Il progetto artistico dei Sunaria nasce con un obiettivo profondo

«Dare voce al Cilento, riscoprendo attraverso la musica la forza di un popolo che da troppo tempo combatte per la propria dignità», come sottolinea l’autrice del testo, Nadia De Marco: «Difendersi con la cultura e non con le armi». Le canzoni dei Sunaria riecheggiano memorie di un tempo passato, ma le loro liriche parlano chiaramente al presente, riflettendo l’attualità sociale e culturale del territorio.

Alla realizzazione del videoclip ha collaborato attivamente il comune di Perito, con il supporto del vicesindaco Antonello Marcelli e la partecipazione di figuranti locali, che hanno contribuito a ricreare l’atmosfera autentica del borgo.

La presentazione

La presentazione ufficiale del progetto è prevista per il mese di luglio, all’interno del palazzo marchesale di Ostigliano, dove musica, storia e identità cilentana si incontreranno in un evento ricco di significato.