Il GAL Cilento Regeneratio approva una nuova strategia di sviluppo locale, ecco i dettagli

Il GAL Cilento Regeneratio ha approvato la nuova Strategia di Sviluppo Locale “L’artigianato della dieta mediterranea”, da presentare sul CSR Campania 2023-2027. L’importo è pari a 6.400.000 euro. Nell’occasione il cda ha inoltre approvato circa trenta interventi tra start-up, opere pubbliche e programmi di ricerca impegnando l’intera dotazione assegnata dalla Regione Campania per il periodo transitorio delle due programmazioni. In continuità con l’esperienza di Sviluppo Locale raccolta nella passata Strategia di Sviluppo Locale del GAL Cilento Regeneratio, il nuovo progetto di comunità mira in maniera specifica ad affermare e promuovere la rifunzionalizzazione delle aree rurali cilentane muovendo sull’importante leva rappresentata dal suo sistema alimentare tipico, la Dieta Mediterranea, di cui il Cilento è Comunità Emblematica in sede UNESCO, che l’ha riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale unico del Cilento e offrire nuove prospettive economiche per la comunità, promuovendo al contempo la sostenibilità e la collaborazione tra generazioni.

Le dichiarazioni

«Siamo felici e soddisfatti – afferma il presidente del GAL Cilento Regeneratio Gabriele De Marco – di aver approvato la nuova Strategia di Sviluppo locale che offrirà nuove ed importanti opportunità a privati ed enti. L’obiettivo è promuovere il rilancio dell’artigianato identitario nel Cilento, preservando le tradizioni locali e creando opportunità economiche sostenibili per la comunità».

«Continua il percorso virtuoso del GAL Cilento Regeneratio, il quale proseguendo nel solco tracciato negli anni scorsi si prepara a valorizzare un altro importante settore qual è l’artigianato. Preservare e salvaguardare le tradizioni deve essere uno dei nostri obiettivi. Il recupero del lavoro artigianale tipico e la costruzione di una filiera di eccellenza artigianale da trasmigrare tra i valori del territorio, anche attraverso il ricorso all’innovazione tecnologica, può rappresentare un valore aggiunto per i borghi del Cilento» è il commento della vice presidente Daniela Di Bartolomeo.

«Ringrazio il personale e i progettisti del Gruppo di Azione Locale per l’impegno profuso. Grazie ad una squadra capace e coesa si riescono a raggiungere importanti traguardi» dichiara il coordinatore del GAL Cilento Regeneratio Luca Cerretani.