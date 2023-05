Progetto “Re Food”: Il GAL Cilento Regeneratio protagonista al Salone della Dieta Mediterranea per uno sviluppo locale sostenibile

Il GAL Cilento Regeneratio ha partecipato al Salone della Dieta Mediterranea presso il NEXT di Capaccio Paestum, presentando con grande entusiasmo il “Progetto Re Food: Verso un nuovo modello alimentare e di sviluppo locale”. L’incontro si è tenuto nel pomeriggio di sabato 27 maggio, e ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e esperti del settore.

Gli interventi

Tra i presenti c’era Luca Cerretani, coordinatore del GAL Cilento Regeneratio, l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, il progettista Claudio Aprea, Giuseppe Colopi come rappresentante del consiglio di amministrazione e il professor Vincenzo Pepe, presidente emerito della Fondazione “Vico”. Questo incontro si è concentrato sul progetto “Rural Food Revolution” e sulla sua implementazione all’interno del quadro di programmazione 2014-2020.

Ecco il progetto Re Food

Il progetto “Rural Food Revolution” è finalizzato a valorizzare i sistemi alimentari tipici del Cilento, considerando il binomio prodotto-territorio come strumento per lo sviluppo economico delle zone rurali. Durante l’incontro, sono state discusse le linee guida della nuova programmazione, che mira a creare il concetto di “Cilento, città rurale”. Questa visione ambiziosa mira a promuovere e preservare la cultura culinaria mediterranea, riconoscendo il suo valore non solo come regime alimentare, ma anche come una filosofia di vita che promuove il benessere psico-fisico dell’individuo e l’armonia con l’ambiente circostante.

Il commento

Il professor Pepe ha sottolineato l’importanza della dieta mediterranea come stile di vita salutare. Ha evidenziato come essa vada oltre il semplice consumo di cibi nutrienti, rappresentando una vera e propria filosofia che incoraggia la felicità interiore, la tranquillità e una dieta moderata. Questi principi richiamano un antico adagio della scuola medica salernitana, che recita: “Se ti mancano i medici, siano per te medici queste tre cose: l’animo lieto, la quiete e la moderata dieta”.

L’importanza della Dieta Mediterranea

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e condivisione di idee tra i partecipanti, che hanno dimostrato un forte impegno nel promuovere e diffondere la cultura della dieta mediterranea.

Il GAL Cilento Regeneratio si conferma come un attore chiave nell’implementazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree rurali del Cilento, puntando sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla promozione di un’alimentazione salutare e consapevole.

Il Salone della Dieta Mediterranea ha quindi offerto un’importante vetrina per presentare i risultati e gli obiettivi del progetto Re Food, stimolando ulteriori dibattiti e ispirando azioni concrete volte a preservare e diffondere la cultura enogastronomica del Cilento e della dieta mediterranea nel suo complesso.