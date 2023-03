Il futuro dell’agricoltura nel Cilento: esperti si confrontano in un incontro pubblico, ecco dove

Il futuro dell’agricoltura nel territorio di Sessa Cilento sarà al centro di una discussione pubblica, che si terrà venerdì 24 marzo alle 17 presso l’aula consiliare del comune di Sessa Cilento.

L’incontro, promosso dal sindaco Gerardo Botti e organizzato dal vicesindaco Antonio Santoro, vedrà la partecipazione di diversi esperti del settore agricolo.

Le finalità dell’incontro

L’obiettivo dell’incontro è quello di fare luce sui finanziamenti legati ai Psr (Piani di sviluppo rurale) e sulla politica agricola comune dell’Unione europea, cercando di fornire informazioni chiare e utili ai cittadini e alle imprese attive nel settore agricolo. Per fare questo, sono stati invitati a intervenire Carmine Libretto di Confagricoltura Salerno, Luca Cerretani del Gal Cilento Regeneratio e Donato Scaglione dell’Associazione Italiana Coltivatori.

Gli interventi

Inoltre, ci saranno anche Francesco Cardone, tecnico Confagricoltura, e Luigi Sansone dell’AIC, che forniranno il loro contributo alla discussione. Come spiega il vicesindaco Santoro, “Abbiamo voluto questo incontro per offrire ai cittadini che sono interessati e alle imprese già attive nel settore agricolo, uno sguardo sul futuro dell’agricoltura che ha a che fare con lo sviluppo sostenibile e la cooperazione, con l’interesse di dare risposta al bisogno di lavoro del territorio, offrendo occasioni utili a chi vive qui e a chi ha voglia di ritornare nel Cilento”.

Importante risorsa per il territorio di Sessa Cilento

L’agricoltura è una risorsa importante per il territorio di Sessa Cilento e per la sua economia, e la discussione pubblica promossa dal comune è un’opportunità per approfondire i temi legati al settore agricolo e per cercare soluzioni sostenibili e innovative per il futuro.