Opportunità del Psr: al via ciclo di incontri del Gal Cilento Regeneratio

Prenderanno il via giovedì 20 ottobre tre incontri sulla Strategia di Sviluppo Locale “I borghi della dieta mediterranea” del GAL Cilento Regeneratio. Si tratta di occasioni utili a presentare i bandi del PSR 14/20, vista la riapertura per integrazione delle Strategie di Sviluppo Locale 2021-2022.

Psr, ecco gli incontri promossi dal Gal

Primo appuntamento a Giungano (Convento Benedettino) alle ore 18.00. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Orlotti e della vice-presidente del GAL Cilento Regeneratio, Daniela Di Bartolomeo, interverranno Luca Cerretani, coordinatore del GAL e Mario Giordano, responsabile misura 6.2.1. Conclusioni affidate al presidente Gabriele De Marco. La misura che verrà presentata riguarda i privati e fa riferimento ad attività extra agricole.

Seconda tappa venerdì 21 ottobre, alle ore 18.00, a Castel San Lorenzo, presso l’Aula Polifunzionale, in via Vigna della Corte. In questo caso si parlerà delle misure 16 e 4. La prima è relativa ad attività di cooperazione e valorizzazione di prodotti agricoli; la misura 4 è dedicata al contrasto ai cinghiali. Saluti affidati al sindaco Giuseppe Scorza e a Luigi Caroccia, del cda GAL Cilento Regeneratio. Interventi di: Luca Cerretani, coordinatore GAL e Giovanna Ricci, responsabile misure 16 e 4. Conclude il presidente del GAL, Gabriele De Marco.

La settimana successiva, venerdì 28 ottobre, alle ore 18.00, è previsto un incontro a Laureana Cilento, presso la sede della Comunità montana Alento – Montestella. Saranno presenti: il sindaco di Laureana Cilento, Angelo Serra; il presidente dell’Unione Comuni Paestum Alto Cilento, Franco Alfieri; il consigliere del cda del GAL Cilento Regeneratio, Andrea Russo; il coordinatore Luca Cerretani; Federico Populizio, responsabile misura 7, che è rivolta agli Enti locali. Concluderà Gabriele De Marco, presidente del GAL Cilento Regeneratio.

Il commento

«Riprendono gli incontri del GAL Cilento Regeneratio – afferma il presidente del GAL Cilento Regeneratio, Gabriele De Marco – al fine di illustrare al territorio le opportunità offerte dai bandi del PSR. Tratteremo di misure orientate sia ai privati che agli enti pubblici. A margine degli stessi, saranno aperte le adesioni ai rispettivi bandi e come sempre la volontà è quella di aprire scenari finalizzati a realizzare progetti validi».