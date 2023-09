Il forte vento alimenta gli incendi: brucia il Cilento

Sono due gli incendi che nella giornata odierna hanno interessato anche il Comune di Centola. Due i roghi che si sono sviluppate in due diverse aree, uno in località Sant’Agata a Centila Capoluogo, che dunque hanno chiamato a raccolta le forze dell’ordine. Le fiamme alte hanno richiesto infatti l’intervento di due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo a causa della vastità del rogo. Motivo per il quale è stato necessario attivare anche il Dos che ha coordinato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto presenti anche gli uomini del comando forestale di Pisciotta a supporto delle squadre in azione. Necessario l’arrivo di un elicottero.

Elicottero in azione

Il mezzo areo ha sorvolato per l’intero pomeriggio i cieli del Cilento per compiere numerosi lanci, fondamentali per spegnere le fiamme nel più breve tempo possibili e arrestare la furia del fuoco che in breve tempo ha invaso un’intera area. Diversi anche in questo caso gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo con un ingente danno all’ambiente circostante.

Gli altri roghi

Nonostante la stagione estiva sua giunta quasi al termine, il Cilento continua ancora a bruciare.

Fiamme alte anche a Torre Orsaia dove i vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo.