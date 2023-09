Torre Orsaia, vasto incendio a ridosso del Villaggio Bussento. Bruciati 5 ettari di macchia mediterranea

Continua a bruciare il territorio del Cilento. Un rogo di vaste dimensioni è scoppiato questa mattina a Sant’Agata ridosso del Villaggio Bussento, nel territorio di Torre Orsaia.

Le fiamme alte hanno già divorato circa 5 ettari di macchia mediterranea e rapidamente hanno raggiunto l’area a monte della linea ferroviaria.

Complice il forte vento che si è abbattuto sull’intero Cilento, l’incendio è in continua espansione.

Gli interventi: i dettagli

Sul posto tempestivo è stato l’intervento di due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

I caschi rossi, in coordinamento con gli uomini della Comunità Montana, si sono posti a protezione delle case presenti nel Villaggio Bussento che è presente in un area non molto distante da quella interessata dalle alte fiamme, dove fortunatamente però non vi sono abitazioni.

I Vigili del Fuoco inoltre riforniscono i moduli utilizzati dagli uomini della comunità Montana per spegnere l’incendio.

Giunto sul posto l’elicottero, dopo alcuni lanci il mezzo aereo ha dovuto lasciare l’area a causa del forte vento in alta quota.

Tutti impegnati per spegnere l’incendio

Attivato anche il Dos per il coordinamento dell’intera operazione in attesa dell’arrivo di un elicottero con il quale si potrà procedere più celermente nelle operazioni di spegnimento dell’incendio.