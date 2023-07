Il decennale de “L’Opera di un Altro” in ricordo del dottore Antonio Calandriello

In occasione dell’evento dal titolo “L’Opera di un Altro 2013-2023” in programma, domani, venerdì 21 luglio, presso la struttura La Bottega dell’Orefice a Sala Consilina, per il del decennale della Cooperativa sociale L’Opera di un Altro, sarò intitolato l’”Anfiteatro” alla memoria del dottor Antonio Calandriello, medico ed ex consigliere provinciale, scomparso a dicembre del 2019.

Alla cerimonia di scoprimento della targa in ricordo del dottore Calandriello saranno presenti i familiari.

Il ruolo degli enti del Terzo settore quali soggetti attuatori delle politiche sociali è il fil rouge del dibattito che prenderà il via alle ore 21.

Le dichiarazioni

«Abbiamo voluto tracciare un primo bilancio delle nostre attività- dice Domenico D’Amato presidente della Coop. L’Opera di un Altro- accendendo i riflettori su una struttura come La Bottega dell’Orefice dedicata al tema della Salute Mentale e dove da gennaio scorso è ospitato anche il Servizio specialistico per soggetti adulti in Doppia Diagnosi»