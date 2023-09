Il Comune di Sant’Arsenio intensifica i controlli su tutto il territorio con la videosorveglianza

E’ in corso la procedura per l’installazione di un sistema generale di videosorveglianza su tutto il territorio comunale di Sant’Arsenio. Nel frattempo la giunta comunale, guidata dal sindaco Donato Pica e composta dal vice sindaco, Andrea Vricella e dall’Assessore, Rosangela Macchia, ha deciso di rafforzare il controllo del territorio sia in termini di sicurezza che relativamente a maggiori controlli alla circolazione stradale. Una decisione che nasce dalle molteplici criticità relative a viabilità , traffico e controllo del territorio, determinate dall’intensità delle percorrenza veicolare, spesso a forte velocità, e dalle esigenza di sicurezza per la presenza di molte scuole e di svariati servizi. La Giunta Comunale ha già stabilito l’istituzione della zona 30 nel centro abitato, ma sembra non basti.

Gli obiettivi dell’Ente

Con lo scopo di prevenire e perseguire ricorrenti episodi di vandalismo e di microcriminalità nonché i furti a danno di abitazioni e di attività commerciali, oltre alla procedura per l’installazione del sistema generale di videosorveglianza, viene dato mandato alla Polizia Municipale di Sant’Arsenio di affidare a ditte specializzate nel settore ed in possesso di tutte le autorizzazioni di legge di una serie di servizi: il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, da effettuare sull’intera rete stradale e l’utilizzo periodico di autovelox mobili per controllo traffico veicolare, velocità, documentazioni, tasse e targhe.