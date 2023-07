Il Comune di Giungano conferisce la Cittadinanza Onoraria all’artista agropolese Michele Pecora

L’artista Michele Pecora, nato ad Agropoli, sarà presto insignito della cittadinanza onoraria del comune di Giungano. Lo ha deliberato la giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti, con l’intento di dare lustro e riconoscimento all’artista per la sua carriera, per il suo impegno nella diffusione della buona immagine del Cilento. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria sarà organizzata nelle prossime settimane quando sarà anche svelata la data della stessa che si terrà presso la sede comunale del borgo cilentano.

La carriera

Michele Pecora, nato ad Agropoli, ma trasferitosi ad Ancona quando era ancora giovanissimo insieme ala la sua famiglia, dopo aver studiato chitarra classica in conservatorio, iniziò la sua carriera lavorando in una radio come conduttore di un programma dedicato proprio ai cantautori. Fu proprio lì che incontrò Ivan Graziani che ascoltò ed apprezzò i suoi brani. Pecora proprio con Graziani fece il suo primo provino discografico e vi instaurò una leale amicizia.

Il primo contratto discografico

Nel ‘77 arrivò la vittoria al Festival di Castrocaro con il brano “La mia casa”, un brano in cui l’artista ricordava proprio Agropoli e il Cilento con i suoi profumi e i suoi colori.

Da lì a poco arrivò il primo contratto discografico con la Warner e con il brano “Era lei” del ’79, arrivò il grande successo e la conquista dei primi posti nelle classifiche.

I riconoscimenti

Nel corso del tempo, Pecora di successi ne ha conquistati tanti vincendo il Festivalbar e un Telegatto, partecipando come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, scrivendo per Laura Luca, Barbara Cola, Catherine Spaak, Milva, Franco Battiato, condividendo il palco con artisti come Ron, Peppino Di Capri, Gragnaniello, Enzo De Caro, Rita Pavone, Michele Zarrillo, Roby Facchinetti, I Ricchi e Poveri, Pupo, Fabrizio Frizzi e rappresentando la musica italiana anche all’estero.

Vincitore di diversi premi internazionali, Michele Pecora ha partecipato a numerose ed importanti trasmissioni televisive ed è stato protagonista indiscusso di Ora o Mai più, il fortunato show televisivo condotto da Amadeus.

Attualmente Pecora sta portando avanti la sua carriera di musicista, autore e direttore d’orchestra oltre che di talent-scout in vari concorsi che lo vedono anche al fianco di personaggi ben noti come Mara Maionchi.

La cittadinanza onoraria di Giungano

“E’ volontà dell’amministrazione comunale attestare i sentimenti di apprezzamento e gratitudine nei confronti di Michele Pecora che rappresenta in modo egregio il Cilento e, dunque, anche il Comune di Giungano, in tutta Italia. Poiché la cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico, appunto, per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe comunale, si sia particolarmente distinto nei diversi campi delle attività umane ed abbia instaurato relazioni durature e fruttuose con la collettività giunganese siamo certi che Michele Pecora la meriti a pieno titolo” hanno fatto sapere dall’ente.