Il Comune di Capaccio Paestum conquista le Cilentiadi 2023

Si è conclusa ieri la seconda edizione delle Cilentiadi 2023, l’evento che si è tenuto da 12 al 19 luglio a Torchiara e che ha permesso a ben 12 comuni del Cilento di sfidarsi in tantissime discipline sportive.

A trionfare è stato il Comune di Capaccio Paestum che ha superato Agropoli, seconda posizione, e Torchiara, terza classificata.

Anche quest’anno, la manifestazione, svoltasi principalmente presso lo stadio comunale di Torchiara, ha avuto un grande successo.

In sette giorni si sono tenuti ben 22 tornei sportivi con più di 550 atleti partecipanti e 12 comuni diversi che si sono dati battaglia per portarsi a casa il trofeo della seconda edizione delle Olimpiadi del Cilento.

Le Cilentiadi

A trionfare è stato il Comune di Capaccio Paestum, ma a vincere davvero è stato l’intero territorio.

Da Agropoli a Prignano, passando per Rutino e Castellabate, la vera missione portata a termine da quest’evento è stata quella di unire i tanti giovani di questa terra nel nome dello sport e del sano agonismo.

“Bilancio positivo”

Il direttore organizzativo, Carlo Del Verme, facendo un bilancio finale sulla riuscita della manifestazione si è detto molto soddisfatto: “Il bilancio è assolutamente positivo. È stata una grande impresa portare a termine in otto giorni 22 tornei sportivi con tantissimi atleti partecipanti. L’evento ha visto protagonista indiscusso lo sport, ma non sono mancati neanche gli appuntamenti con l’intrattenimento e il divertimento. Un forte grazie va a chi ci ha sostenuto e ha reso possibile tutto ciò“.