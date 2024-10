Il Comandante dei Carabinieri di Vallo della Lucania in visita a Futani

Una giornata importante per la comunità di Futani. Questa mattina infatti, presso la casa comunale, il nuovo Comandante dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, Tenente Colonnello Valerio Palmieri, ha incontrato le autorità locali.

Un’occasione di confronto sul tema della sicurezza nei territori di competenza, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini.

Le dichiarazioni del Sindaco Trivelli

Grande soddisfazione espressa dal Sindaco Dario Trivelli che scrive: “E’ stato un grande onore trascorrere del tempo in sua compagnia, tempo durante il quale ci siamo confrontati sul tema della sicurezza nei nostri territori. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare un interlocutore di elevata professionalità e disponibilità, determinato nel perseguire gli obiettivi di sicurezza oggetto delle istanze dei nostri cittadini. Ci siamo sentiti in mani sicure, con la piena consapevolezza di aver conosciuto un riferimento costante del nostro comprensorio, al quale ribadiamo gli auguri di buon lavoro. Grazie ancora al Ten. Col. Valerio Palmieri per il tempo che ha voluto dedicare a Futani”.