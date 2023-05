Il circuito X-Country riprende la sua marcia il 28 maggio con la XCO Monti di Eboli

Il sodalizio Rampikevoli Mtb torna in attività ad Eboli con l’obiettivo di promuovere il settore fuoristrada e il settore giovanile. Oltre alla Borbonica Cup, l’associazione si impegna anche nell’organizzazione dell’X-Country, un circuito interregionale che unisce Campania e Basilicata in dieci prove. La gestione delle gare è sotto l’egida congiunta dei comitati regionali della Federazione Ciclistica Italiana.

L’iniziativa del 28 maggio

L’occasione in vista è la XCO Monti di Eboli, programmata per domenica 28 maggio. L’evento è organizzato dal sodalizio ebolitano presieduto da Michele Senatore, che si impegna anche nella promozione dell’inclusione dei ragazzi della Comunità Emmanuel. La manifestazione assegna anche i titoli regionali di cross country grazie al sostegno del comitato regionale FCI Campania.

Le gare avranno luogo all’interno della Comunità Emmanuel, con il ritrovo fissato alle 7:00 e l’inizio delle competizioni a partire dalle 9:00. Saranno preparati due percorsi diversi in base alle categorie di ogni atleta. Il percorso principale misura 4,8 chilometri con un dislivello di 160 metri a giro ed è riservato a tutte le categorie amatoriali e agonistiche superiori (juniores, under 23 ed élite). Invece, il circuito ridotto a 3,4 chilometri e un dislivello di 110 metri a giro è destinato agli esordienti e agli allievi uomini e donne.

I riconoscimenti

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e le prime tre società con il maggior numero di partecipanti. Il montepremi federale verrà distribuito al 50% per le categorie élite, under 23 e juniores, e al 100% per le categorie allievi ed esordienti.

L’entusiasmo cresce mentre ci avviciniamo alla quarta edizione dell’XCO Monti di Eboli. L’evento avrà una vetrina importante con la conferenza stampa di presentazione prevista per giovedì 25 maggio alle 10:00 presso la sala consiliare del comune di Eboli. Saranno presenti gli organizzatori, le autorità cittadine e le personalità sportive per illustrare i dettagli dell’evento.