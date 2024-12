Il Cilento si prepara al Natale: a Roccadaspide l’accensione delle luci d’artista, ad Agropoli al via agli eventi natalizi

Roccadaspide si prepara al Natale: sabato sera, alla presenza del sindaco Gabriele Iuliano e dei componenti dell’amministrazione comunale, si sono accese le luci di Natale con i giardini incantati e il grande albero di piazza XX Settembre.

L’installazione delle luminarie sta procedendo anche nelle frazioni e anche quest’anno ci saranno tanti momenti di festa: prossimamente sarà pubblicata la data dell’iniziativa “Arriva Babbo Natale” pensata per i più piccoli e durante la quale tutti gli studenti del territorio saranno omaggiati con dei doni. In programma tanti altri eventi a cura delle associazioni del territorio e a breve sarà reso noto l’intero calendario natalizio con le date di tutte le iniziative pensate per Roccadaspide e per le sue cinque frazioni.

Iniziano gli eventi natalizi anche ad Agropoli. In attesa del programma definitivo e dell’accensione delle luminarie, sono stati ufficialmente aperti mercatini in piazza, promossi da un’associazione locale in collaborazione con il Comune. Un modo per dare respiro anche al centro dove si terranno, da qui all’epifania, una serie di iniziative per grandi e piccini.