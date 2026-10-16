Il Cilento protagonista al TTG Travel Experience 2026 di Rimini

Il Cilento si prende la scena internazionale al TTG Travel Experience di Rimini 2026. Il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sta riscuotendo un grandissimo interesse all’interno dello stand della Regione Campania, confermandosi come una delle mete più affascinanti e strategiche per il futuro del turismo nazionale e globale. L’obiettivo della delegazione cilentana presente in fiera, supportata attivamente dall’Associazione Turistica Cilentomania APS guidata da Orlando Di Scola, è chiaro: mostrare al mondo che questo territorio non è solo una splendida destinazione balneare, ma un ecosistema unico da vivere dodici mesi all’anno.

Oltre il mare: la valorizzazione dell’entroterra e dei piccoli borghi

La vera sfida lanciata a Rimini è quella della destagionalizzazione. Il Cilento vuole superare il legame esclusivo con le vacanze estive e dimostrare la sua attrattività anche in autunno, inverno e primavera. La chiave di volta di questa strategia risiede nella valorizzazione dell’entroterra. I riflettori sono tutti puntati sulle aree interne, sui piccoli borghi custodi di tradizioni secolari e sulle comunità locali.

Non si tratta solo di promuovere paesaggi da cartolina, ma di innescare un circuito virtuoso capace di generare nuove opportunità economiche e occupazionali per il territorio, offrendo ai viaggiatori un’esperienza a diretto contatto con la vita autentica del luogo.

Turismo lento ed enogastronomia: i pilastri dell’esperienza cilentana

Durante gli incontri con agenzie di viaggio e tour operator internazionali a Rimini, il Cilento viene proposto attraverso offerte integrate che fanno dell’autenticità il proprio punto di forza.