Il Cilento “incanta” l’Italia: Azzurro Storie di Mare fa registrare picchi del 18% di share

Oltre 800mila telespettatori sono rimasti incollati agli schermi di Rai 1 per vedere la puntata di “Azzurro storie di mare” dedicata alle straordinarie bellezze del Cilento. In onda la scorsa domenica, questo affascinante viaggio attraverso le perle della Campania ha rapito gli spettatori, guadagnando la vetta degli ascolti nel suo slot orario.

Trionfo di ascolti per Azzurro Storie di Mare nel Cilento

La terza tappa di questo celebre format televisivo si è rivelata un trionfo indiscutibile. Con immagini suggestive e itinerari mozzafiato direttamente dalle coste cilentane, il programma ha attirato l’attenzione di 819.000 spettatori incollati allo schermo. La media di share si è attestata al 16,30%, con picchi di ascolto che hanno raggiunto il 18%. Questo risultato consolida ulteriormente la posizione di vertice di Azzurro Storie di Mare nella fascia oraria delle mattine, dalle 9:40 alle 10:30, sotto la guida di Beppe Convertini.

Un viaggio da Salerno a Palinuro tra incanto e bellezza

Il viaggio televisivo ha avuto origine nella pittoresca città di Salerno, da cui si è snodato attraverso il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, fino a raggiungere la conclusione nella splendida Palinuro. Questi luoghi incantati, bagnati da acque cristalline e circondati da paesaggi mozzafiato, continuano a esercitare un richiamo irresistibile su turisti nazionali e internazionali.

Per chi ha perso: Azzurro Storie di Mare disponibile su Rai Play

Per coloro che non sono riusciti a sintonizzarsi sullo schermo durante la trasmissione, c’è ancora la possibilità di esplorare il magnifico Cilento tramite Azzurro Storie di Mare. L’episodio dedicato a questa meravigliosa regione è accessibile sulla piattaforma Rai Play, fruibile comodamente da computer o smartphone. Per accedere ai contenuti, basta utilizzare il proprio account o registrarsi, inserendo i dati personali oppure utilizzando i canali social per l’accesso.

“Ringrazio il pubblico che ci segue sempre con costanza e sono piacevolmente sorpreso che pur spostandosi nei luoghi di vacanza, gli spettatori non abbiano dimenticato l’appuntamento con Azzurro. Questo affetto continuo è ciò che ci rende più felici ed orgogliosi e dimostra che anche in vacanza la cultura ripaga sempre“ – ha continuato il produttore Gennaro Coppola.

“Tali traguardi sono però il frutto anche di un grande lavoro di squadra e per questo ringrazio tutto il team partendo da un grandissimo professionista come Beppe Convertini. Ma i meriti sono anche di una regia straordinaria come quella di Daniele Carminati e di un team di lavoro storico, composto dal mio socio Gianmarco Ravo, la precisione fatta persona, e da un incredibile talento come il nostro capo degli autori, Gianluca Imparato, e dalla new entry di questa settimana, la collega Diletta Acanfora, oltre che di uno staff di persone uniche che hanno contribuito a questi risultati”.