Azzurro… Storie di Mare: Beppe Convertini torna in Cilento per il nuovo programma Rai. L’intervista

È Beppe Convertini il timoniere del nuovo programma di RAI 1 “Azzurro…Storie di Mare”. Il noto volto storico della RAI andrà in giro per il Bel paese a raccontare le bellezze, le eccellenze, le tradizioni e le storie del mare italiano. Un lungo viaggio che non poteva non includere anche il Cilento. Una delle tappe di questo meraviglioso tour nei borghi marinari più amati al mondo è stata infatti la nota località turistica di Palinuro.

Un viaggio tra le bellezze del posto voluto e organizzato dal presidente della ProLoco cittadina Silvano Cerulli.