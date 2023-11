Il Cilento e le sue prelibatezze: ecco la buonissima “zuppa di pesce”

Il Cilento è famoso non solo per le sue splendide spiagge e paesaggi mozzafiato, ma anche per la sua ricca tradizione culinaria. Tra i piatti della cucina cilentana, la Zuppa di Pesce, una prelibatezza deliziosa che incarna storia e cultura culinaria. Questo piatto è stato tramandato di generazione in generazione e ha radici antiche che affondano nelle tradizioni marinare della zona. Ogni componente di questa zuppa è selezionato con cura per catturare il gusto autentico del mare e dei prodotti locali.

Gli ingredienti

Gli ingredienti principali di questa zuppa includono una varietà di pesci freschi, come pesce spada, triglie, e calamari, tutti pescati direttamente dalle acque del Mar Tirreno. Questi ingredienti sono abbondanti grazie alla posizione privilegiata del Cilento sulle coste italiane.

La preparazione

Per preparare la Zuppa di Pesce alla Cilentana, è essenziale una base di pomodori maturi, olio d’oliva extra vergine, aglio, prezzemolo fresco e peperoncino. Questi ingredienti vengono delicatamente cotti insieme per creare un sugo ricco e saporito. Il segreto sta nella lenta cottura, che permette ai sapori di mescolarsi in modo armonioso, creando un piatto che cattura la freschezza del mare e la vivacità dei prodotti locali.

Una caratteristica distintiva della Zuppa di Pesce alla Cilentana è l’uso del “purpo” o polpo, che aggiunge una nota di sapore unica. Il polpo viene cotto in modo da risultare tenero, ma non troppo morbido, per garantire un’esperienza culinaria indimenticabile.

Un altro aspetto importante di questa pietanza è il pane locale. Il pane cilentano, spesso tagliato a cubetti e tostato, viene servito con la zuppa per assorbire i sapori e aggiungere consistenza.

La tradizione

È spesso preparata per occasioni speciali e festività. Le famiglie si riuniscono per condividere questo piatto delizioso, creando un’atmosfera di gioia e convivialità. Questo piatto vi farà innamorare della tradizione culinaria.