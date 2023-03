Il Cilento e la cultura. Comune punta a riqualificare la biblioteca comunale

Il comune di Albanella ha recentemente risposto all’avviso pubblico della Regione Campania per beneficiare dei fondi mirati alla riqualificazione della biblioteca comunale.

Grazie alla proposta avanzata dall’assessore Maria Gorrasi, il comune ha espresso la propria volontà di utilizzare questi fondi per migliorare l’efficienza e la fruibilità della biblioteca, sia per i cittadini che per gli operatori.

Il progetto

Il progetto prevede l’incremento e il miglioramento delle dotazioni di arredi e attrezzature tecniche a disposizione della biblioteca, nonché l’implementazione di un sistema informatico avanzato a servizio degli utenti. Questo sistema permetterà ai cittadini di accedere in modo più semplice e immediato alle informazioni sulla disponibilità dei volumi e sui servizi offerti dalla biblioteca, facilitando così i prestiti e la consultazione in loco.

L’importanza di rendere la biblioteca più funzionale

Il sindaco Renato Iosca ha sottolineato l’importanza della biblioteca comunale come punto di riferimento culturale e sociale per l’intera comunità di Albanella, e ha espresso la propria soddisfazione per l’opportunità di potenziare ulteriormente questo servizio pubblico grazie ai fondi regionali.

Inoltre, il progetto si propone di rendere la biblioteca più accogliente e funzionale per i cittadini di tutte le età, con particolare attenzione alle esigenze dei giovani e dei bambini. In questo senso, si prevede anche la realizzazione di spazi dedicati alla lettura e allo studio, nonché l’organizzazione di attività culturali e didattiche per promuovere la cultura e la conoscenza tra i cittadini.

La riqualificazione della biblioteca comunale di Albanella rappresenta dunque un importante passo avanti nella promozione della cultura e dell’educazione nel territorio, e testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare la qualità dei servizi offerti alla propria comunità.