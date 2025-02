Il cilentano Paolo Reda nell’orchestra sinfonica del Festival di Sanremo 2025

Anche un pò di Cilento nella 75esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dall’11 al 15 di febbraio, con la conduzione artistica di Carlo Conti. Il giovane maestro di corno, Paolo Reda, originario di Camerota, sarà presente pure quest’anno nell’ importante orchestra sinfonica dell’Ariston.

La carriera

Diplomato con il massimo dei voti al conservatorio “Duni” di Matera, Reda, è stato il primo corno dell’Orchestra Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti.

Nonostante la sua giovane età ha già alle spalle una lunga carriera nel mondo della musica, molte ed importati sono state le sue collaborazioni come quelle dell’Orchestra San Carlo di Napoli, e del Verdi di Salerno.

Prove in corso a Sanremo per l’orchestra

Paolo Reda sarà quindi ancora una volta protagonista sul palco della manifestazione canora più attesa dell’anno. Intanto a Sanremo proseguono le prove per l’orchestra per le esecuzioni delle canzoni dei Big in gara, quelle degli ospiti (tra i quali Damiano David, Jovanotti e i Duran Duran) e gli stacchetti vari che accompagneranno i cinque giorni di spettacolo.