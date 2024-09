Da Sanremo a Vallo della Lucania, il maestro campagnoli all’istituto musicale Goitre

Un’opportunità unica per tutti gli appassionati di musica e per coloro che sognano di farne una professione. Il 14 settembre prossimo, presso l’Istituto Musicale Goitre di Vallo della Lucania, si terrà un esclusivo master casting tenuto dal Maestro Enzo Campagnoli, uno dei più celebri direttori d’orchestra e musicisti italiani.

Un’occasione imperdibile per confrontarsi con un professionista di fama internazionale, ricevere consigli personalizzati e perfezionare le proprie tecniche per affrontare con successo un casting musicale. Il Maestro Campagnoli, con la sua vasta esperienza, guiderà i partecipanti in un percorso formativo intensivo, svelando i segreti del mestiere e offrendo indicazioni preziose per costruire una carriera musicale di successo.

Posti limitati: Sono disponibili solo pochi posti per partecipare attivamente al master casting. Inoltre, è possibile assistere al corso in qualità di uditori per trarre ispirazione e approfondire le proprie conoscenze.

Per informazioni e costi è possibile contattare la segreteria dell’Istituto Musicale Goitre. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Un evento da non perdere per tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso professionale nel mondo della musica.

l’Istituto Musicale Goitre si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la formazione musicale nel territorio, offrendo ai suoi studenti e al pubblico in generale opportunità di crescita e di confronto con i più grandi professionisti del settore.