Il Casatiello dolce: un rito pasquale tra tradizione e sapori

Il Casatiello, soffice e profumato dolce tipico della tradizione pasquale campana, non è solo un semplice dessert, ma un vero e proprio rito che si tramanda di generazione in generazione. Un simbolo di festa e di condivisione, che sulle tavole campane non può mancare durante il periodo di Pasqua.

Un impasto semplice e genuino

Preparare il Casatiello è un’esperienza che richiede pazienza e amore per la tradizione. L’impasto, realizzato con ingredienti semplici come farina, criscito (lievito madre), uova, zucchero e strutto, viene sapientemente lavorato e lasciato lievitare per ben 24 ore. Il risultato è un dolce soffice e profumato, dal gusto unico e inconfondibile.

Ingredienti

500 gr di farina

150 gr di criscito (lievito madre)

5 uova

250 gr di zucchero

1 cucchiaio di acqua di millefiori

1 cucchiaio di liquore strega

25 gr di arancia candita

80 gr di strutto

1 bustina di vanillina

1 limone da cui grattugeremo la buccia

La preparazione

In un recipiente preferibilmente in vetro mettiamo il “criscito”, aggiungiamo 2 uova, un cucchiaio di zucchero e 200 gr di farina. Lavoriamo il tutto e riponiamo coperto da pellicola in un luogo caldo, andrà benissimo il forno spento per 12 ore. Riprendiamo il nostro impasto che avrà raddoppiato di volume e aggiungiamo il resto degli ingredienti.

Lavoriamo il tutto energicamente fino ad ottenere un panetto omogeneo e senza grumi. ungiamo ed infariniamo lo stampo. Copriamo ancora con pellicola e lasciamolo lievitare per ancora 12 ore, quando l’impasto risulterà bolloso possiamo finalmente infornare in forno statico preriscaldato a 180° per circa un’ora.

Intanto prepariamo la glassa reale (naspro) con cui andremo a guarnire il casatiello, in una terrina sbattiamo 1 albume con 2 cucchiai di succo di limone e zucchero al velo q.b. per ottenere una consistenza cremosa.

Cospargiamo di glassa e confettini colorati il casatiello e mettiamo in forno caldo, ma spento per qualche minuto. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente.

Un simbolo di festa e di condivisione

Il Casatiello rappresenta un simbolo di festa e di condivisione. Il suo profumo inebria le case e la sua presenza sulle tavole campane evoca ricordi di infanzia e di momenti felici trascorsi in famiglia. Un dolce che racchiude in sé il calore della tradizione e il gusto autentico della Pasqua.

Il dolce si conserva perfettamente per più giorni.