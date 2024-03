Zeppole di San Giuseppe cilentane: un dolce omaggio per i papà

La festa del papà, che si è celebrata lo scorso 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, è un'occasione per celebrare le figure paterne con un omaggio speciale. In Cilento, la tradizione culinaria offre una ricetta unica e gustosa: le zeppole di San Giuseppe cilentane.

Un impasto semplice e genuino

Le zeppole cilentane sono ciambelline fritte, morbide e profumate, ricoperte di zucchero semolato. L'impasto è semplice e genuino, a base di farina, patate lesse, lievito di birra, uova, olio extravergine d'oliva, zucchero e scorza di limone.

La preparazione: un rito antico

La preparazione delle zeppole richiede un po' di tempo e pazienza, ma il risultato ripaga ampiamente. Le patate lesse vengono schiacciate e unite agli altri ingredienti per formare un impasto morbido e omogeneo. L'impasto viene poi lasciato lievitare fino a raddoppiare di volume.

Dalla forma alla frittura: un processo delicato

Dall'impasto lievitato si ricavano delle ciambelline che vengono fritte in abbondante olio caldo. La cottura deve essere uniforme per ottenere una doratura perfetta.

Un tocco finale goloso

Le zeppole fritte vengono ancora calde passate nello zucchero semolato, che si attacca creando una deliziosa crosta croccante.

Un dolce da gustare in famiglia

Le zeppole di San Giuseppe cilentane sono un dolce perfetto da gustare in famiglia per la festa del papà, ma anche per una merenda golosa o un dessert.