Il Carnevale arriva nelle strade e nelle piazze del Vallo Di Diano | VIDEO

Sono continuati anche nel fine settimana i festeggiamenti in occasione del Carnevale nel Vallo di Diano. Tra i centri affollati da tanti bambini anche la piazza principale di Sant’Arsenio, dove la Cooperativa “Il Sentiero” con il supporto della Protezione Civile di Sant’Arsenio, del Servizio Civile e dei tirocinanti PAR GOL ed il patrocinio del Comune di Sant’Arsenio hanno organizzato una bella festa con tanta musica, dolci leccornie e giochi.

Si replica domenica 9 marzo a Buonabitacolo

Anche negli altri comuni del Vallo di Diano i festeggiamenti in occasione del Carnevale sono proseguiti con tantissime persone in maschera. Grande partecipazione ancora a Buonabitacolo per la tradizionale sfilata che si rinnoverà anche domani ed il 9 marzo. Anche nel borgo di Auletta, nel Tanagro, tanti carri hanno rallegrato la giornata di ieri, con un festa anche alla Casa delle Parole, così come a Padula piazza Umberto I è stata invasa da piccoli e grandi in maschera e da divertenti gonfiabili.