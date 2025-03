San Mauro Cilento, attesa per lo storico Carnevale la “Maschkarata”, le interviste | VIDEO

Fervono i preparati nel borgo di San Mauro Cilento per la due giorni dedicata all’antico e storico carnevale della “Maschkarata”. Una due giorni, quella di domenica 2 marzo e di martedì 4, che impegnerà gran parte della comunità in un evento particolarmente sentito e che, ormai, ha superato anche i confini locali.

Il carnevale

Il tipico carnevale sanmaurese, riconosciuto come Patrimonio Immateriale della Regione Campania, rappresenta un ritorno alle tradizioni di un tempo e, ogni anno, continua a riscuotere grande successo. “Possiamo annunciare che il nostro Carnevale sarà l’unico presente in esposizione il prossimo settembre a Roma, in rappresentanza della Regione Campania. Un vanto che premia il grande lavoro che permette la realizzazione di questo evento”, afferma il Sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane.