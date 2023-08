Il campo sportivo di Magliano Nuovo intitolato a Fortunato Guariglia

L’amministrazione di Magliano Vetere ha invitato la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del campo sportivo sito alla frazione di Magliano Nuovo. La cerimonia si terrà questa sera dalle ore 18. L’impianto sportivo è un campo da gioco per il calcio a cinque in erbetta sintetica e verrà dedicato alla memoria del compianto Fortunato Guariglia. Il sindaco Adriano Piano con questa intitolazione ha voluto omaggiare l’impegno civico e stimolare la cittadinanza a seguire l’esempio di Fortunato Guariglia.

Chi era Fortunato Guariglia?

Fortunato era nato a Salerno, ma grazie alle proprie doti caratteriali riuscì a farsi amare dalla comunità di Magliano Nuovo e da quelle dei paesi vicini. A spiccare era la sua grande disponibilità nell’aiutare i concittadini. Nel 1985 la comunità lo elesse per la prima volta consigliere comunale, carica che mantenne (quasi ininterrottamente) per 10 anni. Nell’esercizio della carica Fortunato Guariglia si impegnò con forza per la realizzazione dell’impianto sportivo che questa sera gli verrà dedicato. Infatti, egli era un grande appassionato di sport e ne incoraggiava l’esercizio. Purtroppo, la prematura scomparsa gli impedì di vedere realizzata l’opera per la quale si era tanto battuto.

La nota del sindaco

Il Sindaco di Magliano, Adriano Piano, ha spiegato la decisione con una nota che riportiamo per intero di seguito. “Il suo ricordo rimarrà, sempre vivo, si tradurrà, ora, per volontà dei suoi concittadini e dell’Amministrazione Comunale, in un atto concreto, con l’intitolazione alla sua memoria del suddetto campo”