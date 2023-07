Castellabate, campo in gestione alla squadra della città

Stamane, nell’aula consiliare “C. Grande” del Comune di Castellabate, è stata ufficialmente siglata la convenzione tra l’Ente comunale e la Polisportiva Santa Maria Cilento per la gestione in concessione pluriennale a titolo oneroso del campo sportivo “A.Carrano”. L’incontro ha rappresentato un importante passo avanti per lo sviluppo delle attività sportive e la promozione del territorio.

In occasione della firma, il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e il presidente della Polisportiva Santa Maria Cilento, Francesco Tavassi, hanno sottoscritto una dichiarazione d’intenti volta a potenziare le forme di collaborazione tra le due entità. L’obiettivo è lo sviluppo di iniziative congiunte per promuovere lo sport e valorizzare il territorio.

Il ruolo dell’architetto Giuseppe Santoro nell’iter burocratico

Alla firma della convenzione era presente anche l’architetto Giuseppe Santoro, responsabile dell’Area Tecnica, che ha seguito attentamente le varie fasi burocratiche, dall’emanazione del bando di gara alla stipula dell’accordo. La sua competenza e dedizione hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.

Un appello al territorio e ai suoi attori

Francesco Tavassi, il presidente della Polisportiva Santa Maria Cilento, ha rivolto un appello al territorio durante l’incontro. Ha invitato imprenditori, commercianti e operatori turistici ad avvicinarsi al progetto e supportarlo attivamente, rendendolo sempre più solido e sostenibile nel tempo.

Un legame di identità e tradizione con la comunità

Il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha sottolineato l’alto valore simbolico della Polisportiva Santa Maria Cilento per la comunità locale, rappresentando un pilastro di identità, valori e tradizioni. Attraverso la convenzione e la dichiarazione d’intenti, questo legame è destinato a rafforzarsi ulteriormente, confermando il sostegno del Comune alle attività sportive e alla promozione del territorio.

Numerosi ospiti di prestigio presenti all’evento

Alla cerimonia erano presenti illustri ospiti, tra cui il consigliere comunale con delega allo Sport, Gianmarco Rodio, il referente locale del Coni, Natalino Russo, e il direttore sportivo della squadra giallorossa, Alberico Guariglia. La partecipazione del presidente della Lega Navale di Castellabate, Marco Mansueto, ha portato un tocco di solidarietà, annunciando l’acquisto di abbonamenti per la stagione sportiva 2023/24 da destinare alle famiglie meno abbienti.

Enrico Nicoletta a moderare l’incontro

La discussione è stata guidata da Enrico Nicoletta, responsabile dell’ufficio di Promozione Turistica dell’Ente, che ha moderato l’incontro con professionalità, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.