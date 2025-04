22 Aprile: Giornata della Terra. Ecco le bellezze dell’Oasi WWF di Persano | VIDEO

Oggi, 22 aprile, è la Giornata della Terra, il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Le Nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera e quale modo migliore per onorare questa importante giornata se non quello di portare, gli spettatori di InfoCilento, alla scoperta della meravigliosa Oasi WWF di Persano.

L’Oasi WWF di Persano

A raccontarci le meraviglie di un luogo in cui flora e fauna vengono tutelati e regalano spettacoli unici, Remigio Lenza, responsabile dell’Oasi WWF di Persano. L’Oasi WWF di Serre Persano è un sito d’importanza internazionale e riconosciuto per questo dalla Convenzione di Ramsar. Si trova nella parte alta della Piana del Sele, al vertice interno della pianura che a forma di ventaglio si apre verso il mare fra i Monti Picentini e i Monti Alburni.

Sono tantissime le specie animali e vegetali che vanta l’Oasi WWF di Persano, nota soprattutto per la presenza della lontra, il mammifero terrestre più raro e a rischio in Italia. Le acque del Sele, con i vicini affluenti, ospitano una delle popolazioni più importanti di questa specie. Essendo un’area umida, è un habitat fondamentale per la nidificazione delle specie acquatiche e di canneto, oltre che essere luogo di sosta e svernamento per le specie migratrici durante i periodi autunnale e primaverile. Finora sono state segnalate circa duecento specie e molte di queste nidificano nell’Oasi o nelle sue immediate vicinanze.