Il 20 aprile si terrà la presentazione del libro “Fiume” di Mino Remoli, si parlerà di Campagna

A Cava de’ Tirreni, il 20 aprile, si parlerà di Campagna e della sua storia con la presentazione del libro “Fiume” di Mino Remoli.

La presentazione del libro

Il volume sarà presentato presso il Palazzo di Città alle ore 18:30.

Oltre all’autore interverranno il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli; la presidente dell’Associazione L’Iride, Maria Gabriella Alfano e il presidente del Premio di Giornalismo “Giuseppe Ripa”, Giuseppe Ianni.

Il libro racconta della storia della famiglia Remolino e dell’Italia fascista negli anni più difficili della II Guerra Mondiale e della persecuzione degli ebrei.

Il libro “Fiume”

Il racconto di Remoli coinvolge e unisce, idealmente, tutta l’Italia da Campagna a Fiume, la storica “città contesa” ed è narrato in modo chiaro e scorrevole ad eterna testimonianza delle gesta di persone comuni che, pur rischiando la loro vita, non hanno esitato ad aiutare, tra le mille difficoltà causate dalla Guerra, chi aveva più bisogno.

Mino Remoli: l’autore

L’autore Remoli, nasce come cantante e chitarrista e, dopo aver girato l’Europa come chansonnier, vive per alcuni anni in Inghilterra. Stabilitosi a Milano dopo un incontro casuale con il grande maestro Giorgio Strehler, inizia ad interessarsi anche al teatro formandosi su quello di Cekov e Pirandello.

Ha collaborato con registi del calibro di Maurizio Scaparro, Ugo Goretti e Antonio Calenda, ha pubblicato tre cd e scritto numerosi testi teatrali.