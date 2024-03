I testimoni di Geova di Agropoli e Capaccio Paestum Commemorano la morte di Gesù Domenica 24 marzo

Domenica 24 marzo, milioni di persone in tutto il mondo si riuniranno per commemorare la morte di Gesù Cristo. Per i Testimoni di Geova, si tratta del giorno più importante dell'anno, un momento per riflettere sul sacrificio di Gesù e sul suo significato per l'umanità.

Un evento globale

Sebbene ci siano circa 8,6 milioni di Testimoni di Geova nel mondo, l'anno scorso oltre 20 milioni di persone hanno partecipato alla Commemorazione. “Invitiamo tutti gli abitanti della zona a unirsi a noi in questo momento di riflessione e gratitudine”, ha detto Luca Ferraris, portavoce dei Testimoni di Geova.

Un momento solenne e gioioso

La Commemorazione è un evento solenne, ma allo stesso tempo gioioso. La cerimonia, della durata di un'ora, consiste in un discorso che metterà in evidenza il significato della morte di Gesù e il suo valore per tutta l'umanità.

Questo mese ad Agropoli, Capaccio Paestum, Castelnuovo Cilento e in tutti i comuni della provincia di Salerno si sta svolgendo una campagna per invitare gli abitanti della zona a partecipare all'annuale Commemorazione della morte di Cristo.